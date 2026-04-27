Actuó de Jesús para Cachuereos: Pancho Melo reveló cuál fue el insólito pago que recibió por su debut en televisión

27 abr. 2026 - 16:22 hrs.

Francisco Melo se ha convertido en un importante actor de la escena artística nacional, pero también en un verdadero personaje de culto por sus trabajos en producciones como teleseries, películas y más.

Es reconocido por su trabajo en éxitos de la televisión como Sucupira, Iorana, La Fiera, Romané, Pampa Ilusión, El circo de las Montini, Alguien te mira, ¿Dónde está Elisa?, Señores Papis, Isla Paraíso, Los Casablanca y muchas más.

Sin embargo, sus inicios en televisión no son tan recordados, ya que su primer rol protagónico fue el de David Riquelme "David Valenti" en "El Circo de las Montini", pero antes de eso, ya había participado en varias teleseries.

Debut televisivo de Pancho Melo

Más desconocido es su debut en televisión, lo que muchos no saben es que su primera aparición en la pantalla chica fue en el programa infantil "Cachureos" con un papel particular y un pago inédito.

En entrevista con el programa "La Cultura en Portada" de Revista La Máquina Medio en YouTube, Pancho reveló que su primera aparición en TV fue durante Semana Santa, cuando el programa Cachureos transmitió un especial para esta fecha en la que interpretó a Jesús.

¿Cómo le pagaron a Pancho Melo?

"Estaba estudiando teatro, debe haber sido el primer año, y había una productora. Yo tenía el pelo largo y tenía barba, entonces calcé para ser Jesús en la Semana Santa. Entonces fui y estuve todo el día grabando como efectos especiales de la época", explicó.

"Ahí la gran anécdota es que me dijeron que el Tío Marcelo estaba super feliz con lo que hice, 'pero no tenemos platita, así que no te podemos pagar, así que elige cualquiera de los peluches que se llevan los niños'", contó que le dijeron.

"Ese fue mi primer sueldo y mi primera actuación en televisión", contó. Este momento se hizo viral en redes sociales, por lo que muchos usuarios comentaron, a modo de broma, que "le pagaron con experiencia", recordando los polémicos dichos de Karol Lucero.

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