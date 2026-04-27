Renato Münster habla por primera vez de su renuncia como seremi: "Esperan que vuelva en algún momento"
- Por Paula Moreno | Aton
¿Qué pasó?
El actor Renato Münster fue consultado por su salida a la Seremi de las Culturas, cargo al que renunció un día después de haber sido nombrado.
Cabe recordar que el pasado martes 14 de abril, Münster fue designado como titular de dicha Seremi en la Región Metropolitana, no obstante al día siguiente se informó que no asumiría el cargo por "motivos personales".
¿Qué dijo Renato Münster tras su renuncia?
En conversación con el portal Fotech, el intérprete explicó las razones de su salida, donde señaló que "fue un tema administrativo y personal que tenía que resolver", descartando otras razones políticas.
"Son cosas… son cosas del fútbol, como dicen. Fue un nombramiento muy lindo, precioso, me encantó, estaba feliz", continuó el actor, quien agregó que la situación se originó mientras enfrentaba trámites pendientes.
Finalmente, Renato Münster afirmó que: "Esperan que vuelva en algún momento. Pero las puertas están abiertas y esperan que vuelva en algún momento. Si se da, yo feliz vuelvo", cerró.
La renuncia se suma a otras 17 seremis desde que asumió el Gobierno de José Antonio Kast, las cuales presentaron renuncia o simplemente no asumieron, pese a ser anunciadas.
Leer más de
