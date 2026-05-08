Abogado de Joaquín Lavín Jr. y prisión preventiva del exdiputado: "Nos queda una serie de recursos que se van a presentar"

08 may. 2026 - 15:23 hrs.

¿Qué pasó?

Tras conocerse la resolución del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago que decretó la prisión preventiva del exdiputado Joaquín Lavín León por los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación de instrumento privado mercantil, su abogado defensor, Cristóbal Bonacic, salió a cuestionar la medida y anunció que recurrirá a todas las instancias legales disponibles.

¿Qué dijo el abogado de Joaquín Lavín Jr.?

"Fue un fallo muy bueno para nosotros, porque no se hizo cargo de ninguno de los antecedentes que presentamos. Es un fallo que no responde a lo que se ventiló durante 5 días, es un tema que no está cerrado, nos queda una serie de recursos que se van a presentar; acuerdos que son más idóneos (...). Este es un tema que el tribunal lo tenía resuelto desde el principio de la audiencia", sostuvo Bonacic.

El defensor del exdiputado fue categórico en señalar que la resolución del juez Daniel Urrutia "no se ajusta a lo que se espera de una resolución", y adelantó que la defensa continuará actuando. "Obviamente, la defensa no se agota acá y seguiremos. Nosotros no nos podemos conformar con una resolución de estas características y se ejercerán los recursos que contempla la ley. Pero yo estoy muy tranquilo como abogado, y mi representado también está muy tranquilo", afirmó.

Consultado sobre si la resolución podría tener un trasfondo político, Bonacic fue cauto: "Desconozco si es una resolución política o no. Lo único que yo hablo es sobre cosas objetivas", señaló, en referencia al tiempo que tuvo la defensa para exponer sus argumentos durante la audiencia.

El punto más contundente de su declaración apuntó directamente a la construcción del caso por parte del Ministerio Público. "Tenemos la firme convicción de que aquí se fabricó un delito sobre información parcial. Esto yo podría definirlo como una especie de Frankenstein jurídico, porque se tomó de una parte, se colocó con otra, se fue sumando para una historia lineal, la cual no se condice con la realidad", afirmó el defensor.

El tribunal fijó un plazo de investigación de 90 días, período durante el cual Lavín León y su exasesor Arnaldo Domínguez deberán mantenerse en prisión preventiva.

¿Cuáles son las acusaciones contra Joaquín Lavín León?

El Ministerio Público acusa a Lavín León de haber defraudado al Congreso Nacional entre 2015 y 2026 por al menos $189 millones mediante tres esquemas distintos.

El primero consistió en la rendición de facturas ideológicamente falsas de Imprenta MMG para saldar deudas de campaña electoral con fondos públicos. Entre 2015 y 2022 se habrían rendido 32 facturas falsas por un total de $18,8 millones.

El segundo y más voluminoso esquema involucra el desarrollo y uso de la plataforma digital SocialTazk, concebida desde 2017 como una herramienta de gestión de bases de datos electorales. La Fiscalía sostiene que su desarrollo fue financiado íntegramente con fondos del Congreso.

El tercer esquema es la contratación fraudulenta de Belén Carrasco Riquelme, pareja de Domínguez Vallejos, como asesora parlamentaria desde 2014 hasta 2022. La Fiscalía acredita que al menos desde 2018 no prestó función alguna, pese a lo cual el Congreso habría pagado por ese concepto al menos $39,4 millones.

En materia de tráfico de influencias, la acusación describe cómo Lavín León, valiéndose de su condición de cónyuge de la entonces alcaldesa de Maipú Cathy Barriga, habría instalado en cargos directivos del municipio a personas de su confianza personal.

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