Este miércoles se anunciará el nuevo valor del combustible: ¿Subirá o bajará el precio de la bencina?

23 mar. 2026 - 14:20 hrs.

¿Qué pasó?

En medio de la crisis internacional en Medio Oriente y el debate por la eliminación del Mepco, el precio de los combustibles se ha vuelto un tema sumamente relevante y el próximo miércoles, la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) anunciará los nuevos valores que alcanzará la bencina.

Los nuevos precios se darán a conocer justo después de que este lunes el Ministerio de Hacienda anunciara un decreto, con el cual desde esta misma semana se modificará el cálculo del valor de los combustibles a nivel nacional.

Nuevo decreto para el precio de los combustibles

El decreto en cuestión modifica la cantidad de semanas con las cuales se calcula "el precio de paridad de importación de los combustibles" a partir del próximo jueves 26 de marzo.

La modificación establecida por el ministro Jorge Quiroz cambia el cálculo actual de tres semanas a un plazo de cuatro semanas, lo que debería hacer menos bruscas las fluctuaciones del precio de la bencina, el petróleo y el gas licuado.

Esta nueva metodología está pensada para atenuar los impactos de los mercados internacionales, pero si bien puede retrasar las alzas, también puede retrasar la baja en los precios.

¿Subirá o bajará el precio de la bencina?

El nuevo mecanismo debutará el próximo jueves; sin embargo, los nuevos precios serán anunciados el día miércoles 25 de marzo, para que así ya estén vigentes al día siguiente en todas las bencineras del país.

Así entonces, lo más probable es que el precio de los combustibles registre un alza, ya que en este nuevo informe de la ENAP los expertos señalan que se debería reflejar el alza sostenida en el valor del petróleo debido a la Guerra en Irán.

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