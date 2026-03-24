¿Buscas llenar el estanque? Conoce todos los descuentos y beneficios en bencineras para este miércoles

24 mar. 2026 - 08:30 hrs.

Los precios de los combustibles se convirtieron en un dolor de cabeza para los conductores esta semana luego del anuncio del Gobierno de José Antonio Kast: una alza histórica para la bencina y el diésel que llega cerca de los $600.

Desde el Ejecutivo argumentaron que la guerra en el Medio Oriente y una crisis en los recursos fiscales habrían desencadenado el aumento que, según expertos, se extenderá durante los siguientes meses del 2026.

Para alivianar el gasto en los combustibles, conoce a continuación cuáles son los descuentos y beneficios que ofrecen las principales bencineras del país para aprovecharlos y enfrentar el alza histórica.

Descuentos en combustibles este miércoles

Durante esta jornada, algunas estaciones de servicio ofrecen importantes rebajas asociadas a tarjetas bancarias, aplicaciones móviles y billeteras digitales:

$10 por litro al pagar con Copec Pay con la aplicación de Copec, en bencineras de Copec. Además, se acumula un 50% extra de Puntos Full.

al pagar con Copec Pay con la aplicación de Copec, en bencineras de Copec. Además, se acumula un 50% extra de Puntos Full. $15 por litro en combustible pagando con la aplicación de Copec al ser afiliado de Caja Los Andes, en bencineras de Copec.

en combustible pagando con la aplicación de Copec al ser afiliado de Caja Los Andes, en bencineras de Copec. $100 por litro de combustible pagando con Tarjetas Visa Eco Santander en estaciones Copec.

de combustible pagando con Tarjetas Visa Eco Santander en estaciones Copec. $100 por litro con las tarjetas de crédito Visa Scotiabank en la aplicación de Copec, en estaciones Copec. Para quienes tienen las tarjetas de Platinum y Gold, son de $25 de rebaja; con Signature, $50 por litro; con Infinite, $75 por litro y con Singular, $100 por litro.

con las tarjetas de crédito Visa Scotiabank en la aplicación de Copec, en estaciones Copec. Para quienes tienen las tarjetas de Platinum y Gold, son de $25 de rebaja; con Signature, $50 por litro; con Infinite, $75 por litro y con Singular, $100 por litro. $100 litro si eres categoría Plus, $125 si eres categoría Silver o $150 de descuento por litro si eres categoría Gold usando la tarjeta de crédito de Banco Ripley, en estaciones de Aramco.

si eres categoría Plus, $125 si eres categoría Silver o $150 de descuento por litro si eres categoría Gold usando la tarjeta de crédito de Banco Ripley, en estaciones de Aramco. $15 litro de combustible todos los miércoles al ingresar el código "MIDCTO" en la aplicación Mi Copiloto, en estaciones de Shell.

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