Bótox gratis con Tricare: Latina en Estados Unidos explica cómo acceder al beneficio si sufres migrañas recurrentes

25 abr. 2026 - 11:45 hrs.

En Estados Unidos, con un informe avalado por neurólogos, se puede conseguir que el seguro médico Tricare pague el botox a personas que sufren de migraña y otros padecimientos que ameriten este fármaco.

Alessandra Cabey, una latina casada con un oficial de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, cuenta cómo accedió a las sesiones gratuitas de botox. El Tricare está disponible para militares en servicio activo, jubilados y sus familiares directos, según informa la Administración del Seguro Social (SSA).

Cabey explicó el proceso en un video de TikTok que se viralizó entre familias de militares hispanos en Estados Unidos:

¿Cómo conseguir botox gratis con Tricare en Estados Unidos?

Cabey advierte que el proceso no es inmediato. El primer paso fue documentar los episodios de migraña: cuándo se presentaban, cuánto duraban y qué ayudaba a reducir el dolor. Con esos datos, un neurólogo certificó que era una paciente con migrañas crónicas.

Antes de llegar al botox, pasó por cuatro tratamientos previos —incluyendo magnesio— sin resultados. “Ninguno funcionó, la migraña no se me iba. Me colocaron un cuarto tratamiento y, al ver que no mejoraba, pudimos meter la solicitud a Tricare para ver si me aceptaban para tratarme con botox”, relata. La razón de ese recorrido previo es que el botox —derivado de una toxina producida por la bacteria Clostridium botulinum— es un fármaco costoso que el seguro solo cubre tras agotar otras alternativas.

Una vez aprobado, Cabey acude a sesiones cada tres meses. “El botox es para prevenir la migraña”, aclara, subrayando que no es un tratamiento para el dolor agudo sino una medida preventiva.

¿Qué es la migraña?

La migraña suele comenzar en la pubertad y afecta principalmente a personas de entre 35 y 45 años. Es más frecuente en mujeres, posiblemente debido a la influencia hormonal, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Se caracteriza por ataques recurrentes que en la mayoría de los casos duran entre 4 y 72 horas y se acompañan de náuseas, vómitos, fotofobia y fonofobia.

Para quienes, como Cabey, han agotado los tratamientos convencionales sin resultado, el botox cubierto por Tricare representa una alternativa concreta, siempre que el proceso de documentación y derivación neurológica se complete correctamente.

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