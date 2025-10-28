FUAS 2026: Conoce todas las becas y beneficios a los que puedes postular al completar el formulario

28 oct. 2025 - 20:00 hrs.

Este miércoles 5 de noviembre finaliza el plazo para completar el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS), requisito fundamental para acceder a beneficios estudiantiles como gratuidad, becas y el Crédito con Aval del Estado (CAE) durante el año 2026.

Estos beneficios, destinados a la educación superior, son significativos, ya que la mayoría entrega financiamiento económico para cubrir total o parcialmente el arancel anual de la carrera.

Estas son todas las becas que puedes recibir con el FUAS

Revisa a continuación los beneficios, becas y créditos a los que puedes postular al completar el FUAS 2026:

Beca Nuevo Milenio: Dirigida a estudiantes nuevos o antiguos de carreras técnico-profesionales. Entrega un aporte monetario que va desde $600.000 a $860.000 para financiar total o parcialmente el arancel. Beca Excelencia Técnica: Para los mejores egresados de enseñanza media que se matriculen en una carrera técnica. Financia hasta $900.000 del arancel anual. Beca de Articulación: Para titulados o egresados de carreras técnicas durante 2024 y 2025 que deseen continuar estudios en una carrera profesional. El beneficio cubre hasta $750.000 del arancel anual. Beca Excelencia Académica: Otorgada al 10% de los mejores egresados de enseñanza media de cada establecimiento. El monto máximo es de $1.150.000 para financiar el arancel anual. Beca Bicentenario: Para estudiantes nuevos de universidades acreditadas por al menos 4 años, y estudiantes antiguos de universidades del CRUCH con igual acreditación. Financia el arancel de referencia anual de la carrera. Beca Juan Gómez Millas: Disponible para chilenos y extranjeros pertenecientes al 70 % de la población con menores ingresos, según el Registro Social de Hogares (RSH). Entrega hasta $1.150.000 para el arancel anual. Beca para Estudiantes con Discapacidad: Dirigida a personas inscritas en el Registro Nacional de Discapacidad y pertenecientes al 70 % más vulnerable, que además tengan rendimiento académico sobresaliente. Beca Continuidad de Estudios: Para estudiantes de la Universidad del Pacífico, Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnología (Unicyt) y Universidad de Arte y Ciencias Sociales (Arcis), que ya se encuentran cerradas, y que deseen continuar estudios en otra institución. Beca Vocación de Profesora o Profesor: Para quienes se matriculen por primera vez en primer año de Pedagogía, Educación Parvularia o Diferencial. Requiere completar un formulario específico adicional. También está disponible para licenciados y profesionales que deseen estudiar un programa de formación pedagógica de hasta dos años. Beca Distinción a las Trayectorias Educativas: Otorgada a quienes hayan obtenido alguna Distinción a las Trayectorias Educativas en la PAES. Financia hasta $1.150.000 del arancel anual. Becas de Reparación: Para personas incluidas en el Informe Valech, así como sus hijos, hijas, nietos o nietas, si no se ha hecho uso del derecho. Requiere completar un formulario específico adicional. Beca Hijas e Hijos de Profesionales de la Educación: Dirigida a estudiantes nuevos cuya madre o padre sea profesor, profesora o asistente de la educación.

