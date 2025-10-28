Beca de Apoyo a la Retención Escolar: ¿De cuánto es el monto que entrega?

28 oct. 2025 - 10:00 hrs.

Pensado en incentivar que estudiantes con vulnerabilidad socioeducativa permanezca en el sistema educacional, existe la Beca de Apoyo a la Retención Escolar (BARE). Este beneficio entrega aportes en dinero a quienes cumplan con los requisitos estipulados.

Estos escolares corresponden a aquellos que son calificados como altamente vulnerables por ser madres, padres, embarazadas y/o participantes del Programa Chile Seguridades y Oportunidades (SSyOO), de acuerdo a lo que señala el portal ChileAtiende.

¿Cuánto dinero entrega la Beca de Apoyo de Retención Escolar?

De acuerdo a la misma entidad, este consiste en un aporte monetario de libre disposición pagado hasta en cuatro cuotas durante el año y que asciende a $234.620 anuales.

¿Quiénes pueden recibir la Beca de Apoyo a la Retención Escolar?

Este beneficio puede ser recibido por alumnos de enseñanza media. Esta beca ya no está abierta a postulantes y solo se renueva si ya eres beneficiario o beneficiaria de años anteriores siempre y cuando cuentes con una matrícula vigente en un establecimiento municipal o particular subvencionado reconocido por el Ministerio de Educación (Mineduc) de primer a cuarto año de educación media.

Si eres mujer menor de 12 años u hombre menor de 14 años, debes designar a una persona tutora mayor de 18 años para que reciba el pago de tu beca.

Otro punto importante a considerar, es que si no se avisa la suspensión de estudios y sigues recibiendo el dinero indebidamente, deberás devolverlo a posteriori.

