Beca de Magíster Nacional 2026: ¿Quiénes pueden postular?

La Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) abrió la convocatoria para postular a la Beca de Magíster Nacional 2026, que financia estudios de magíster en Chile por un plazo máximo de dos años.

Según informó la ANID, la beca se podrá utilizar en programas acreditados conforme a la Ley Nº 20.129 e impartidos por universidades chilenas, excluyendo aquellos relacionados con negocios, finanzas y marketing.

¿Quiénes pueden postular?

Pueden postular personas chilenas o extranjeras con permanencia definitiva en el país que cuenten con grado de Licenciado(a) o Título Profesional, o su equivalente en el extranjero.

También se aceptan postulantes que estén tramitando su licenciatura o titulación, siempre que presenten la documentación antes de la firma del convenio. Además, deben estar en proceso de postulación, admitidos o ser alumnos regulares en un programa de magíster.

Eso sí, la excelencia académica es un requisito clave: se debe acreditar un promedio final igual o superior a 5.0 sobre 7.0 o estar dentro del 30% superior del ranking de egreso.

En todos los casos, será obligatorio presentar un Certificado de Ranking de Egreso y el promedio final de notas.

Revisa todos los detalles de la Beca de Magíster Nacional 2026 ingresando acá.

¿Hasta cuándo puedes postular?

El proceso de postulación comenzó el 22 de octubre y se extenderá hasta el jueves 4 de diciembre de 2025 a las 13:00 horas, mientras que las consultas podrán realizarse hasta el 27 de noviembre.

Como apoyo a los postulantes, ANID realizará un taller informativo online el martes 11 de noviembre a las 10:00 horas, transmitido vía YouTube para quienes se inscriban previamente. Ingresa aquí para inscribirte.

Los resultados de las postulaciones a la Beca de Magíster Nacional estarán disponibles en marzo de 2026.

