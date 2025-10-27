Desde el conocido como "Bono Dueña de Casa" hasta el Bono Base Familiar: Todos los beneficios de Chile Seguridades y Oportunidades
Una herramienta importantísima pensando en las familias más vulnerables del país es Chile Seguridades y Oportunidades, un subsistema que forma parte del Sistema de Protección Social del Ministerio de Desarrollo Social.
Su objetivo es promover que las familias y las personas puedan acceder a mejores condiciones de vida, a través de la superación de condiciones de pobreza extrema y vulnerabilidades sociales que las afectan.
Entre sus funciones está el desarrollo de programas de acompañamiento y la entrega de ayudas económicas (bonos).
¿Cuáles son los bonos que entrega el Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades?
Bono de protección
También conocido como Bono Dueña de Casa, entrega un beneficio mensual por 24 meses. No es necesario postular a este y su único requisito es haber aceptado la invitación a participar a uno de los programas de Chile Seguridades y Oportunidades (Familias, Abriendo Caminos, Calle o Vínculos) a través de la firma de la Carta de Compromiso y del Plan de Intervención.
El monto va decreciendo conforme pasan los meses, de la siguiente manera:
- Los primeros 6 meses el bono asciende a $23.694.
- Desde el mes 7 al mes 12, el bono es de $18.033.
- Desde el mes 13 al mes 18 el bono es de $12.398.
- Desde el mes 19 al 24 el bono es de $22.007. Valor corresponde a monto del Subsidio Único Familiar (SUF) a contar del 01 de mayo de 2025 .
Bono Base Familiar
Se trata de un beneficio monetario mensual variable que, al igual que el bono de protección, se entrega por 24 meses, y se entrega a familias y personas participantes de Chile Seguridades y Oportunidades que cumplen los requisitos establecidos.
Las condiciones para recibirlo son las siguientes:
- Estar participando del Acompañamiento Psicosocial (APS) o del Acompañamiento Sociolaboral (ASL) en los programas Familias, Abriendo Caminos, Calle o Vínculos.
- Que su ingreso per cápita mensual sea inferior a $45.572 (Según CASEN 2009, conforme al Decreto N°30 del Ministerio de Desarrollo Social que aprueba reglamento de la Ley N°20.595, sobre transferencias monetarias y el bono de protección).
El día 15 de cada mes se verifica el cumplimiento de estos requisitos para identificar quiénes tienen derecho a percibir este bono.
El monto del bono varía mensualmente, dependiendo de la situación económica de la familia o persona participante de Chile Seguridades y Oportunidades, y cubre el 85% de la diferencia entre sus ingresos mensuales per capita y el valor de la línea de pobreza extrema: $45.572.
El monto promedio estimado pagado alcanza los $58.594.
Bono por Control Niño Sano
Es un beneficio monetario mensual que se entrega a todas las familias participantes de Chile Seguridades y Oportunidades que en su composición familiar tienen integrantes menores de 6 años, que acrediten tener al día el Control de Salud Niño Sano de los niños y niñas a su cargo.
Al igual que los bonos anteriores, se entrega durante 24 meses, en la medida que se dé cumplimiento a los requisitos, que son los siguientes:
- Estar recibiendo el Bono de Protección y el Bono Base Familiar.
- Que la familia tenga integrantes menores de 6 años al 31 de marzo del año respectivo.
- Que haya acreditado tener al día el control de salud de niño sano, según el procedimiento respectivo.
Para el año 2025 se establece un monto de hasta $10.000 mensual por cada niño, niña o adolescente que cumpla con los requisitos señalados.
Bono por Asistencia Escolar
Es un beneficio monetario mensual que se entrega a todas las familias participantes de Chile Seguridades y Oportunidades que en su composición familiar tienen integrantes entre los 6 y 18 años, que cumplan con un porcentaje de asistencia escolar mensual superior o igual al 85%.
También se otorga por 24 meses, siempre y cuando se dé cumplimiento a los requisitos que son los siguientes:
- Estar recibiendo el Bono de Protección y el Bono Base Familiar.
- Que la familia, en su composición familiar, tenga niños, niñas y adolescentes cuya edad esté entre los 6 y los 18 años al 31 de marzo del año respectivo.
- Que los niños, niñas y adolescentes estén cursando estudios en un establecimiento institucional reconocido por el Estado, en los niveles de educación básica o media.
- Que los niños, niñas y adolescentes cumplan una asistencia escolar mensual igual o superior al 85%. Para cumplir con esta condición durante los meses de enero y febrero, se considerará la asistencia escolar promedio para el período julio-diciembre del año anterior.
Para el año 2025, asciende a $10.000 mensual por cada niño, niña o adolescente que cumpla los requisitos señalados, siendo compatible con la percepción de cualquier otro subsidio o transferencia que entregue el Estado.
Bono por Formalización
Es un beneficio monetario que se entrega por una sola vez a todas las personas usuarias o integrantes de una familia usuaria de Chile Seguridades y Oportunidades, que se encuentren activas en su proceso de Acompañamiento Sociolaboral (ASL) en el programa en el que participan (Familias, Abriendo Caminos o Calle).
Cada integrante de la familia que cumpla los requisitos puede percibir este Bono.
Para acceder a este beneficio, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:
- Ser mayor de edad.
- Participar individualmente o ser integrante de una familia que participe de los programas de Chile Seguridades y Oportunidades.
- Ser un participante efectivo del Acompañamiento Sociolaboral, es decir, estar participando de todas las actividades que le conforman.
- Registrar al menos cuatro cotizaciones continuas para salud y pensión, o para el Seguro de Cesantía, declaradas y pagadas dentro del período de participación efectiva en el Acompañamiento Sociolaboral (ASL).
También se entrega por 24 meses de la siguiente manera:
- Desde el mes 1 a 19: $292.275
- Mes 20: $233.821
- Mes 21: $187.057
- Mes 22: $149.645
- Mes 23: $119.716
- Mes 24: $95.773
Bono por Graduación de 4° Medio
Es un beneficio monetario que se entrega por una sola vez a todas las personas usuarias o integrantes de una familia usuaria de Chile Seguridades y Oportunidades, que finalicen cuarto medio en modalidad de educación de adultos.
Los requisitos para acceder al beneficio son los siguientes:
- Participar individualmente o ser integrante de una familia que participe efectivamente de los programas de Chile Seguridades y Oportunidades.
- Ser mayor de 24 años de edad a la fecha de haber terminado satisfactoriamente sus estudios de 4° Medio, que le permiten recibir su Licencia de Educación Media. Estos estudios deben haber sido cursados en una institución reconocida por el Ministerio de Educación
- Que la Licencia de Enseñanza Media se haya obtenido durante el período de participación efectiva en los programas de Chile Seguridades y Oportunidades.
Respecto al monto que se entrega, para el año 2025, ascendió a $73.048, por una sola vez. Este valor se reajusta el 1 de febrero de cada año, en el 100% de la variación experimentada por el índice de precios al consumidor (IPC) del año anterior.
