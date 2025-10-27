Desde el conocido como "Bono Dueña de Casa" hasta el Bono Base Familiar: Todos los beneficios de Chile Seguridades y Oportunidades

27 oct. 2025 - 11:00 hrs.

Una herramienta importantísima pensando en las familias más vulnerables del país es Chile Seguridades y Oportunidades, un subsistema que forma parte del Sistema de Protección Social del Ministerio de Desarrollo Social.

Su objetivo es promover que las familias y las personas puedan acceder a mejores condiciones de vida, a través de la superación de condiciones de pobreza extrema y vulnerabilidades sociales que las afectan.

Entre sus funciones está el desarrollo de programas de acompañamiento y la entrega de ayudas económicas (bonos).

¿Cuáles son los bonos que entrega el Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades?

Bono de protección

También conocido como Bono Dueña de Casa, entrega un beneficio mensual por 24 meses. No es necesario postular a este y su único requisito es haber aceptado la invitación a participar a uno de los programas de Chile Seguridades y Oportunidades (Familias, Abriendo Caminos, Calle o Vínculos) a través de la firma de la Carta de Compromiso y del Plan de Intervención.

El monto va decreciendo conforme pasan los meses, de la siguiente manera:

Los primeros 6 meses el bono asciende a $ 23.694 .

. Desde el mes 7 al mes 12, el bono es de $ 18.033 .

. Desde el mes 13 al mes 18 el bono es de $ 12.398 .

. Desde el mes 19 al 24 el bono es de $22.007. Valor corresponde a monto del Subsidio Único Familiar (SUF) a contar del 01 de mayo de 2025 .

Bono Base Familiar

Se trata de un beneficio monetario mensual variable que, al igual que el bono de protección, se entrega por 24 meses, y se entrega a familias y personas participantes de Chile Seguridades y Oportunidades que cumplen los requisitos establecidos.

Las condiciones para recibirlo son las siguientes:

Estar participando del Acompañamiento Psicosocial (APS) o del Acompañamiento Sociolaboral (ASL) en los programas Familias, Abriendo Caminos, Calle o Vínculos.

Que su ingreso per cápita mensual sea inferior a $45.572 (Según CASEN 2009, conforme al Decreto N°30 del Ministerio de Desarrollo Social que aprueba reglamento de la Ley N°20.595, sobre transferencias monetarias y el bono de protección).

El día 15 de cada mes se verifica el cumplimiento de estos requisitos para identificar quiénes tienen derecho a percibir este bono.

El monto del bono varía mensualmente, dependiendo de la situación económica de la familia o persona participante de Chile Seguridades y Oportunidades, y cubre el 85% de la diferencia entre sus ingresos mensuales per capita y el valor de la línea de pobreza extrema: $45.572.

El monto promedio estimado pagado alcanza los $58.594.

Bono por Control Niño Sano

Es un beneficio monetario mensual que se entrega a todas las familias participantes de Chile Seguridades y Oportunidades que en su composición familiar tienen integrantes menores de 6 años, que acrediten tener al día el Control de Salud Niño Sano de los niños y niñas a su cargo.

Al igual que los bonos anteriores, se entrega durante 24 meses, en la medida que se dé cumplimiento a los requisitos, que son los siguientes:

Estar recibiendo el Bono de Protección y el Bono Base Familiar .

. Que la familia tenga integrantes menores de 6 años al 31 de marzo del año respectivo .

. Que haya acreditado tener al día el control de salud de niño sano, según el procedimiento respectivo.

Para el año 2025 se establece un monto de hasta $10.000 mensual por cada niño, niña o adolescente que cumpla con los requisitos señalados.

Bono por Asistencia Escolar

Es un beneficio monetario mensual que se entrega a todas las familias participantes de Chile Seguridades y Oportunidades que en su composición familiar tienen integrantes entre los 6 y 18 años, que cumplan con un porcentaje de asistencia escolar mensual superior o igual al 85%.

También se otorga por 24 meses, siempre y cuando se dé cumplimiento a los requisitos que son los siguientes:

Estar recibiendo el Bono de Protección y el Bono Base Familiar.

Que la familia, en su composición familiar, tenga niños, niñas y adolescentes cuya edad esté entre los 6 y los 18 años al 31 de marzo del año respectivo.

Que los niños, niñas y adolescentes estén cursando estudios en un establecimiento institucional reconocido por el Estado, en los niveles de educación básica o media.

Que los niños, niñas y adolescentes cumplan una asistencia escolar mensual igual o superior al 85%. Para cumplir con esta condición durante los meses de enero y febrero, se considerará la asistencia escolar promedio para el período julio-diciembre del año anterior.

Para el año 2025, asciende a $10.000 mensual por cada niño, niña o adolescente que cumpla los requisitos señalados, siendo compatible con la percepción de cualquier otro subsidio o transferencia que entregue el Estado.

Bono por Formalización

Es un beneficio monetario que se entrega por una sola vez a todas las personas usuarias o integrantes de una familia usuaria de Chile Seguridades y Oportunidades, que se encuentren activas en su proceso de Acompañamiento Sociolaboral (ASL) en el programa en el que participan (Familias, Abriendo Caminos o Calle).

Cada integrante de la familia que cumpla los requisitos puede percibir este Bono.

Para acceder a este beneficio, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Ser mayor de edad.

Participar individualmente o ser integrante de una familia que participe de los programas de Chile Seguridades y Oportunidades.

Ser un participante efectivo del Acompañamiento Sociolaboral, es decir, estar participando de todas las actividades que le conforman.

Registrar al menos cuatro cotizaciones continuas para salud y pensión, o para el Seguro de Cesantía, declaradas y pagadas dentro del período de participación efectiva en el Acompañamiento Sociolaboral (ASL).

También se entrega por 24 meses de la siguiente manera:

Desde el mes 1 a 19: $ 292.275

Mes 20: $ 233.821

Mes 21: $ 187.057

Mes 22: $ 149.645

Mes 23: $ 119.716

Mes 24: $95.773

Bono por Graduación de 4° Medio

Es un beneficio monetario que se entrega por una sola vez a todas las personas usuarias o integrantes de una familia usuaria de Chile Seguridades y Oportunidades, que finalicen cuarto medio en modalidad de educación de adultos.

Los requisitos para acceder al beneficio son los siguientes:

Participar individualmente o ser integrante de una familia que participe efectivamente de los programas de Chile Seguridades y Oportunidades.

Ser mayor de 24 años de edad a la fecha de haber terminado satisfactoriamente sus estudios de 4° Medio, que le permiten recibir su Licencia de Educación Media. Estos estudios deben haber sido cursados en una institución reconocida por el Ministerio de Educación

Que la Licencia de Enseñanza Media se haya obtenido durante el período de participación efectiva en los programas de Chile Seguridades y Oportunidades.

Respecto al monto que se entrega, para el año 2025, ascendió a $73.048, por una sola vez. Este valor se reajusta el 1 de febrero de cada año, en el 100% de la variación experimentada por el índice de precios al consumidor (IPC) del año anterior.