Bono Bodas de Plata: ¿Quiénes lo entregan y cómo se puede cobrar?

26 oct. 2025 - 18:00 hrs.

Un beneficio económico a quienes cumplan 25 años de casados es el que pueden recibir aquellos que lleguen a las reconocidas "Bodas de Plata". Eso sí, para acceder a los pagos, es necesario cumplir con los requisitos establecidos para esto.

¿Cuáles son los requisitos para recibir el Bono Bodas de Plata y dónde se paga?

En primer lugar, hay que destacar que este beneficio es otorgado por las siguientes cajas de compensación: Caja Los Héroes, Caja 18 y La Araucana. Y son estas las que definen los criterios para entregar los montos asociados a este beneficio. Los que detallamos a continuación:

Caja 18

Para cobrar el beneficio en la Caja 18 se debe cumplir con los siguientes requisitos:

Contar con mínimo 12 meses de afiliación continuos.

Certificado de matrimonio emitido por el Registro Civil.

Fotocopia de C.I. vigente del afiliado(a).

En tanto, el plazo para cobrar este beneficio es de hasta 120 días (corridos) desde la fecha de ocurrencia del evento, es decir, el 25º aniversario de bodas.

La Araucana

Para cobrar el beneficio en La Araucana se debe cumplir con los siguientes requisitos:

El pensionado debe encontrarse vigente al momento del hecho causante del beneficio y del cobro de este.

Presentar certificado de matrimonio civil.

Presentar cédula de identidad de pensionado afiliado.

Junto a lo anterior, destacan tres puntos importantes a considerar al momento de cobrar el bono:

El afiliado tiene como plazo el año calendario para cobrarlo hasta el 31 de diciembre de 2024, y este puede ser cobrado en todas las sucursales de La Araucana.

Además, mencionan que en el caso de que ambos cónyuges se encuentren afiliados a la Caja, solamente uno de ellos tiene derecho a cobrar el beneficio, y finalmente, que el Bono Bodas de Plata no es excluyente con la entrega del beneficio aniversario matrimonio que contempla la entidad.

