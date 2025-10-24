¿Tienes bonos sin cobrar? Revisa con tu RUT tus pagos pendientes en el IPS

24 oct. 2025 - 15:00 hrs.

Miles de chilenos podrían tener beneficios sin cobrar y no lo saben. Esto se debe a que el Estado entrega pagos mensuales a adultos mayores, estudiantes y familias, pero muchos olvidan retirarlos.

Para evitar que estos montos caduquen, el Instituto de Previsión Social (IPS) habilitó una plataforma que permite revisar si tienes pagos pendientes por cobrar, correspondientes a pensiones o beneficios administrados por el IPS.

¿Cómo saber si tengo beneficios sin cobrar?

Solo debes ingresar a la página del IPS (pincha aquí), escribir tu RUT y fecha de nacimiento. Finalmente, pincha en “Consultar” y sabrás si tienes algún bono por cobrar. En caso de tener pagos pendientes, podrás ver los detalles y elegir la forma de cobro ingresando tu ClaveÚnica.

El objetivo del sitio es que los usuarios verifiquen rápidamente si tienen montos no retirados antes de que caduquen, ya que cada beneficio tiene un plazo definido para el cobro.

Beneficios que podrías tener pendientes

Aporte Familiar Permanente (ex Bono Marzo)

Bolsillo Familiar Electrónico

Bonificación para imponentes de ex cajas de previsión (5% a 25% del sueldo)

Bono al Trabajo de la Mujer (BTM)

Bono Bodas de Oro

Bono de Graduación de Enseñanza Media

Bono de Invierno

Bono de Protección

Bono Logro Escolar

Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados IPS

Aguinaldo de Navidad para pensionados IPS

Bono por Deber Asistencia Escolar

