"Estoy esperanzado de que pueda haber justicia": Gustavo Gatica analiza absolución de Claudio Crespo y asegura que pronto apelará

19 mar. 2026 - 20:30 hrs.

¿Qué pasó?

En entrevista con el programa Con Permiso de Radio Infinita, el diputado Gustavo Gatica se refirió este jueves a distintos aspectos de su vida: su nuevo rol como parlamentario, su opinión del juicio que absolvió al carabinero acusado de disparar los perdigones que le quitaron la visión, y también tuvo palabras sobre el Gobierno de José Antonio Kast.

"Hay algo en mi corazón que se tranquilizó"

El exteniente coronel de Carabineros Claudio Crespo fue absuelto el pasado mes de enero, tras 14 meses de juicio por el delito de lesiones graves gravísimas en contra de Gustavo Gatica, en ese entonces estudiante, durante una manifestación en el marco del estallido social, en 2019.

Sobre la decisión del tribunal, el ahora parlamentario manifestó que "en el plano más personal, lo dije ese día y aquí lo reafirmo, hay algo en mi corazón que se calmó, que se tranquilizó".

Gatica recordó que el juicio fue complejo de investigar, ya que no había imágenes que grabaran el momento del ataque. Por ello, en algún momento pensó que no se podría identificar a la persona que jaló el gatillo.

Sin embargo, explicó que "cuando se determinó judicialmente que él fue la persona que disparó, algo se tranquilizó en mí de saber quién fue".

"Estoy bien esperanzado de que pueda haber justicia"

El diputado indicó que, aunque en esta primera instancia no logró obtener justicia, pronto se vendrá una apelación. "En mayo recién aparece la sentencia, porque ahora solo fue el veredicto, y en función de eso con los abogados vamos a determinar cuál es el camino a seguir", sostuvo.

"Yo estoy bien esperanzado de que pueda haber justicia, creo que nos hace bien como sociedad que estas cosas tengan un castigo, que tengan una justicia, y yo no pido más que eso. Creo que como sociedad nos hace bien", agregó.

En el ámbito más personal, insistió en que "algo ya se tranquilizó en mí. Estos años yo sentía que había un pie de mi historia que seguía anclado en el 2019, y quería soltar aquello. Quiero ser libre... nunca olvidarme de mi historia, porque ese es mi origen, nunca lo voy a olvidar. Pero sí quiero poder seguir avanzando y construyéndome más allá de ese hecho de 2019", expresó.

Su parecer sobre Carabineros

Ante la consulta de si Carabineros cuenta con su apoyo, fue enfático en señalar que dicha institución es "súper relevante, súper necesaria", pero aclaró que "quienes se salten los protocolos, quienes abusen de su cargo, siempre van a contar con mi crítica súper dura".

"Creo que ellos tienen una doble responsabilidad. Como sociedad le damos el poder de ocupar un armamento, un uniforme, nosotros los financiamos, para que nos defiendan, nos cuiden", comentó Gatica.

Al respecto, explicó que cuando los uniformados se saltan los protocolos, "creo que tienen que contar con nuestra crítica y la de todos. O si no, nos vamos de estos márgenes democráticos que deberíamos cuidar tanto".

Indultos

En cuanto al proyecto de conmutación de penas, que fue apoyado por el Presidente José Antonio Kast, el diputado dijo que, en el plano más político, "este Gobierno da una señal contradictoria".

"Ellos hablaron, primero que nada, de no indultar. José Antonio Kast dijo que no estaban dentro de su programa los indultos. Y lo segundo, es que también se habló de mano dura, de ser implacables con la delincuencia. Y ahora ellos hablan de estos indultos, de personas que han sido condenadas, condenas ratificadas por la Corte Suprema", remarcó Gatica.

"En el plano más humano, a mí me parece que no está bien. Si queremos construir paz social, tiene que ser de la mano de la justicia", añadió.

Incluso, abordó el tema desde un plano técnico:"En el Congreso tenemos que hacer el debate si la facultad del indulto sigue haciéndonos sentido en el año 2026. Tengo la sensación de que no hace sentido. Es una facultad que me suena como a la realeza".

Beneficios sociales

Gustavo Gatica calificó como "preocupante" que se estén "tocando los beneficios sociales". En primer lugar, afirmó que "esos derechos sociales ya fueron ganados y ahora a nosotros como oposición nos va a tocar defenderlos. Pero en segundo término, José Antonio Kast en campaña nos dijo que no se iban a tocar los derechos sociales".

Al respecto, mencionó el la propuesta del Gobierno de limitar la gratuidad en la educación superior hasta los 30 años, además de los recortes del 3% en cada uno de los ministerios.

"Me parece preocupante que sea una medida homogénea (de los recortes en los ministerios), siendo que ya faltan recursos. Voy a esperar los oficios, pero me parece una medida bien grave", enfatizó.

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