"¡Eres un winner!": Chino Ríos se llena de elogios tras publicar fotografía de su infancia

19 en. 2026 - 18:35 hrs.

El exdeportista nacional Marcelo "Chino" Ríos se llenó de elogios en redes sociales tras publicar una fotografía de él cuando tenía 10 años.

El extenista no pasó desapercibido tras la publicación, ya que en la descripción de la fotografía dejó un mensaje de reflexión en torno a su persona cuando era joven.

Además de la fotografía de cuando tenía apenas una década, también adjuntó una selfie en donde se lo ve con lentes oscuros y cara seria.

La foto y el mensaje del Chino Ríos

"Qué ganas de volver y tener 10 años, y poder haber hecho esa cosa que no pude hacer por ser tan joven", escribió en la publicación de Instagram.

Los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar y lo llenaron de elogios y de apoyo por el reflexivo mensaje que dejó.

"Marcelo, por ser tan joven fuiste el mejor! Nunca lo olvidaremos los chilenos con memoria!", "A muchos nos gustaría volver a esa edad pero nada que hacer Marcelo", "Ídolo eres un grande Marcelo", "Lo hiciste bien Marcelo…siempre hay cosas que se pueden hacer mejor, pero lo tuyo fue espectacular", mencionan algunos internautas.

