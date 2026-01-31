"Primera sesión y ya tenemos resultados": Melina Noto muestra avances de tratamiento realizado tras su embarazo

31 en. 2026 - 09:48 hrs.

Melina Noto dio a conocer que se sometió a un particular tratamiento para tratar las estrías que le quedaron como consecuencia del embarazo de su hija Alanna, fruto de su relación con Pangal Andrade.

La comunicadora compartió un antes y un después tras someterse a la bioestimulación celular, tratamiento que utiliza factores que se obtienen de la propia sangre del paciente para poder activar fibroblastos y estimular la producción natural de colágeno.

"Me voy muy feliz"

A través de su cuenta de Instagram, Meli Noto compartió parte del tratamiento al que se sometió en manos del doctor Felipe Cid.

"Primera sesión y ya tenemos resultados excelentes con bioestimulación celular, en este caso la hicimos en estrías", dijo la periodista.

Para eliminar las estrías, el profesional dijo que aplicó "la misma técnica que realizo en las caras de mis pacientes, que se llama bioestimulación celular. Consiste en obtener ciertos factores de crecimiento de la propia sangre y procesados. Eso ayuda aplicándola en determinadas zonas para poder permitir la regeneración. Con una sesión vamos súper bien".

Respecto a su sentir tras el tratamiento, Meli Noto expresó que "cada vez va mejorando más, así que me voy muy feliz".

"Después de la lactancia me voy a venir a hacer unas cositas", finalizó Meli Noto.

Mira acá el registro

Todo sobre Famosos chilenos