"Me vuelves a enamorar cada mañana: El saludo de Iván Zamorano para María Alberó en celebración de 21 años de matrimonio

30 en. 2026 - 20:30 hrs.

Iván Zamorano, a través de sus redes sociales, envió un emotivo mensaje a María Alberó, su pareja, con quien celebró 21 años de matrimonio.

El exseleccionado nacional compartió, además, una serie de fotografías en donde se puede ver a la pareja en diferentes momentos de la relación.

"Me vuelves a enamorar cada mañana"

"Feliz aniversario, Amor Eterno. Gracias por construir conmigo una familia y una vida maravillosa… 21 años después me vuelves a enamorar cada mañana. Aventuras, complicidad y sobre todo mucho amor que sigue creciendo día a día. Te amo mi vida siempre juntos" escribió "Bam Bam" en la publicación.

María Alberó respondió al mensaje de su marido: "Feliz aniversario, amor mío, 21 años y te sigo eligiendo, te amo".

La que también comentó fue la participante de "El Internado" Blu Dumay, la hija de Alberó. "Feliz aniversario, los amo", junto a un emoji con corazones.

