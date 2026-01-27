Se suma la familia de Iván Zamorano, Kel Calderón, futbolistas y músicos: Pailita sigue recolectando casas para damnificados

27 en. 2026 - 13:00 hrs.

El cantante urbano, Pailita, comenzó ayer lunes una nueva campaña para donar casas a las personas damnificadas por los incendios forestales en el sur de Chile. A él se sumaron a celebridades y emprendedores en su cruzada.

Durante la jornada de hoy, se confirmó que más personas decidieron unirse: entre ellos, la familia de Iván Zamorano y Kel Calderón, quienes también donaron.

El cantante hizo un llamado en sus redes sociales al comenzar la campaña: "Yo por mi cuenta me voy a poner con diez casas al tiro, para que nos empecemos a motivar y poner la mano en el corazón".

"Seguimos con la campaña"

A través de sus historias de Instagram, Pailita hizo el anuncio de las nuevas donaciones: "La familia Zamorano se suma con 1 casa más", "Kel Calderón se suma con 1 casa más", escribió.

Otras personas que donaron en su campaña fueron:

El futbolista nacional Víctor Dávila, con 10 casas.

con 10 casas. El cantante urbano Jere Klein, con 10 casas.

con 10 casas. El grupo musical A Los 4 Vientos, con 4 casas.

con 4 casas. La veterinaria Valentina Schnitzer, con 3 casas.

con 3 casas. El streamer Joaquín Pérez, con 2 casas.

Todo sobre Incendios forestales