Pailita y su enorme corazón: El noble gesto que tuvo con Martín, niño héroe que salvó a su madre y hermanas en Lirquén

26 en. 2026 - 15:11 hrs.

Pailita nuevamente hizo noticia por su labor social con las familias afectadas por los incendios en el sur del país. Después de haber estado toda la semana con las personas damnificadas y de haber lanzado una campaña para donar casas, ahora se supo que tuvo un noble gesto con un niño.

El cantante urbano le hizo un especial regalo a Martín, el niño héroe que se hizo famoso tras ayudar a su madre y hermanas a escapar de un incendio en Lirquén, región del Biobío.

El regalo de Pailita al niño héroe

El pequeño de 10 años llevaba una mochila con su PlayStation al momento de evacuar, la que lamentablemente perdió para poder rescatar a su familia.

Sin embargo, Pailita decidió recompensar a Martín y regalarle una nueva consola mientras el pequeño se recupera en el hospital junto a su madre, luego de que ambos sufrieron graves quemaduras.

Al respecto, un voluntario de Bomberos que ayudó en el rescate de Martín y su familia, reveló en el programa Unidos x Ñuble y Biobío que "viendo las redes sociales, me encuentro con la grata sorpresa de que Pailita le fue a dejar una PlayStation al hospital y le entregó una pelota de fútbol también, y algunos juegos de Play".

El funcionario explicó que "Martin llevaba una mochila porque en algún momento yo les pedí a ellos algo para taparle la cabeza a la bebé que me tocaba llevar a mí, y me acuerdo que él saca su mochila y no sé si una polera, un polerón y después supe, porque en el momento no se veía nada con el fuego y el humo, que adentro estaba su Play".

"Así que tremendo, porque Martín vivió una situación súper compleja, o sea, imagínense, nosotros somos bomberos y estamos afectados. Imagínese un niño de 10 años por lo que tuvo que pasar", cerró.

