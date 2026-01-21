Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a su madre y hermanas de incendio en Penco: ¿Cómo sigue su estado de salud?

21 en. 2026 - 10:03 hrs.

La historia de Martín, el niño héroe de 10 años que guió a su madre y ayudó a poner a salvo a sus hermanas mellizas en pleno incendio en Penco, región del Biobío, ha conmovido a todo el país.

Sin embargo, su heroico rescate lo mantiene bajo atención médica tras las graves lesiones que sufrió a causa de las llamas.

¿Cuál es el estado de salud de Martín y su madre?

Gracias a la labor de bomberos y el empuje de Martín y su madre, ambos fueron trasladados al Hospital Regional de Concepción, en donde se mantienen internados.

Martín presenta quemaduras en cerca del 46% de su cuerpo, principalmente en brazos y piernas, y está conectado a ventilación mecánica. El último reporte del recinto médico informó que está hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP), donde se mantiene grave, pero fuera de riesgo vital, según publicó TVN.

En la misma condición se encuentra su mamá, que tiene cerca de un 30% de quemaduras en su cuerpo; mientras que una de las mellizas rescatadas está hospitalizada y la otra ya fue dada de alta.

La historia de Martín

Martín se vio atrapado en un incendio con su padre, su madre y sus dos hermanas mellizas de 2 años. En ese momento y en medio del caos, la madre les entregó a sus dos bebés a bomberos, mientras Martín y su madre comenzaron a escapar detrás de ellos.

Eduardo Monsálvez, superintendente de Bomberos de Coronel, contó a Mucho Gusto que "cuando la mamá nos entregó a los bebés, yo lo primero que hice fue pedirle un polerón o algo para poner encima y su hermano (Martín) sacó algo de su mochila. Le dije, 'mira, si la bebé saca su cabeza, tú ponle el polerón encima'".

Según contó el padre de Martín al citado medio, en un momento el pequeño se quedó solo con su madre: "Mi hijo le decía: 'Mamita, párate y sigamos corriendo, sigamos corriendo', y ella como que no podía más, estaba arrodillada. Entonces, mi hijo le daba el aliento y ella se paraba y seguía corriendo nuevamente".

"Fue un valiente, fue un héroe, gracias a él su mamá pudo salir y hoy día estamos hablando de que todos se encuentran bien, gracias a Dios", afirmó Monsálvez.

