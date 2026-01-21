Dio conmovedora entrevista a Meganoticias: Hombre que perdió todo en los incendios recibió respaldo de su empresa

21 en. 2026 - 09:12 hrs.

¿Qué pasó?

Hace un par de días un hombre, afectado por los incendios forestales que están azotando a nuestro país, se encontraba realizando remoción de escombros en Punta de Parra. Fue él quien pidió hablar con Meganoticias con un objetivo claro: avisar a la empresa a la que presta servicios que no se podría presentar a trabajar.

Luis, el hombre en cuestión, señaló, con la voz entrecortada, que "primero que nada, quiero avisarle a mis compañeros, a mi jefe, a mis amigos que estoy bien, mi familia está bien. Lo material se recupera... Mientras tengamos las manos y los pies buenos, podemos salir adelante".

A su vez, aprovechó la vitrina para avisarle a su jefe que "no voy a poder llegar. No tengo cómo, lo perdí todo, el teléfono, si me llaman no tengo cómo comunicarme y explicar la situación en la que estoy en estos momentos".

De la misma forma, destacó que no había podido saber del paradero de sus animales, lo que, según sus palabras, le generaba un gran dolor. "Perdí mis gatos, pillé uno muerto", aclaró.

Sin embargo, recalcó que "vamos a salir adelante", pidiendo al mismo tiempo ayuda a las empresas, recalcando a su empleador que estaba bien.

Empresa lo respaldó

Horas después de su testimonio, la empresa Valmar, donde trabaja Luis, subió un post con las declaraciones que dio el hombre a Meganoticias y nuevas palabras de Luis, quien confesó que recibió un reto por parte de su padre por no haber avisado de manera oportuna su ausencia a sus labores.

Nicolás Imschenetsky, presidente del directorio de Empresas Valmar, indicó que "tiene todo el apoyo nuestro, más que seguro que lo vamos a sacar adelante (...) eso es la clave de todo esto".

Incluso la compañía llegó hasta donde se encontraba la casa de Luis a prestar apoyo para los trabajos que se debían realizar.

Mira el video de la empresa

Todo sobre Incendios forestales