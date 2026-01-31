Martina Bruce cumple 23 años: El emotivo festejo de la hija del recordado periodista Roberto Bruce

31 en. 2026 - 10:15 hrs.

El pasado fin de semana fue una fecha de celebración y profunda emoción para la familia del recordado periodista Roberto Bruce. Su hija mayor, Martina, celebró sus 23 años de vida, un hito que su madre, Andrea Sanhueza, decidió conmemorar públicamente con un afectuoso mensaje.

A través de su cuenta de Instagram, la psicóloga y viuda del comunicador publicó un carrusel de fotografías que recorre la vida de Martina, desde su más tierna infancia hasta su presente como adulta.

"Felices 23, mi niñita linda, te adoro de aquí a la luna", escribió Andrea, dejando en evidencia el estrecho vínculo que mantiene con su hija, hermana mayor de Rafaela. La publicación se llenó de muestras de cariño por parte de seguidores que aún guardan un especial afecto por la memoria de su padre.

Roberto Bruce, quien fuera una de las figuras más queridas y carismáticas del matinal Buenos Días a Todos, falleció trágicamente en septiembre de 2011. Su partida se produjo en el accidente del avión de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) en el archipiélago de Juan Fernández, un suceso que conmocionó al país y en el que también perdieron la vida otras 20 personas, incluido el animador Felipe Camiroaga.

A más de una década de aquel triste suceso, el crecimiento de Martina Bruce no ha pasado desapercibido para el público. En los comentarios de la publicación, cientos de usuarios destacaron no solo lo rápido que ha pasado el tiempo, sino también el impresionante parecido físico que la joven mantiene con el periodista, asegurando que su legado sigue presente a través de la sonrisa y la mirada de su hija.

"Ohhh, el vivo retrato de su padre, el mejor periodista. Se le extraña a nuestro vecino en el condominio"; "Se parece tanto a su papá"; y "¡Feliz cumpleaños Marti! Aún recuerdo a tu papi cargándote, su carita iluminada contigo, tu hermana y tu hermosa madre", fueron algunos de los mensajes que se repitieron.

A más de una década de su partida, el recuerdo de Roberto Bruce sigue muy presente en el corazón de los chilenos, quienes continúan manifestando su cariño a través de sus hijas Martina y Rafaela, recibiendo constantes muestras de afecto de quienes no olvidan al periodista.

