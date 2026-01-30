Catalina Vallejos y su íntima reflexión tras quiebre amoroso: "Lo que realmente cuenta es cómo decides vivir el presente"

30 en. 2026 - 20:30 hrs.

Catalina Vallejos compartió en sus redes sociales una íntima reflexión a tan solo semanas de haber hecho pública su ruptura con el futbolista Pablo Galdames.

En ese sentido, la modelo volvió a territorio nacional tras el quiebre amoroso con Galdames.

La reflexión de Vallejos

Catalina Vallejos publicó a través de sus historias de Instagram la reflexión: "A veces sentimos que los días se repiten y que avanzamos en piloto automático, como si nada estuviera pasando. Pero no es verdad".

"No importa cómo haya sido el día de ayer... Lo que realmente cuenta es cómo decides vivir el presente: con esperanza, gratitud y la seguridad de que todo tiene un propósito perfecto", recalcó.

Lee la reflexión: