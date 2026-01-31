Tormentas eléctricas en Santiago: En este horario se registraría el evento meteorológico

31 en. 2026 - 09:21 hrs.

¿Qué pasó?

El periodista especializado en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, entregó su pronóstico del tiempo para Chile, recalcando que este sábado podría haber tormentas eléctricas en gran parte de la zona central, incluida la Región Metropolitana.

¿A qué hora se registrarían las tormentas eléctricas en Santiago?

El experto detalló que la "probabilidad de tormentas eléctricas no solamente está en cordillera, sino que en sectores de precordillera y valles de la zona central, en la parte sur de la región de Coquimbo y el interior de las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins y Maule".

Este sábado, Santiago alcanzará una máxima de 28°C, pero durante la tarde el cielo se irá nublando.

"Va a estar parcial en la mañana, se va a ir nublando en la tarde. La probabilidad de tormentas eléctricas aparece después de las 16:00 horas", dijo Alejandro Sepúlveda, para luego recalcar que el fenómeno meteorológico podría darse "entre las 17:00 y las 20:00 horas".

El experto también dijo que "mañana esta probabilidad se mantiene, pero solo en la alta cordillera. No es el fin de semana para hacer montañismo".

¿Lloverá en Santiago?

De acuerdo con el pronóstico del tiempo, este sábado podrían caer algunos chubascos en Santiago. "Cuando hablamos de chubascos, son débiles, que pueden dejar medio milímetro, un milímetro o dos milímetros. El agua es poquita", precisó Sepúlveda.

Todo sobre El Tiempo