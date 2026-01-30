Logo Mega

Lluvia toda la próxima semana: Prestigioso centro meteorológico noruego anuncia varios días de precipitaciones en Concepción

¿Qué pasó? 

El centro meteorológico noruego YR anunció un pronóstico de precipitaciones para la ciudad de Concepción, región del Biobío, las que se darían desde el lunes hasta el sábado de la próxima semana

Cerca de la ciudad penquista, se encuentran las localidades que fueron arrasadas por los recientes incendios forestales, por lo que las lluvias representan un problema para los damnificados

¿Cuánto lloverá en Concepción?  

Las lluvias partirían el lunes, en el rango entre las 21:00 y 03:00 horas, dejando 6,3 mm. Sin embargo, el panorama cambia drásticamente el martes y el miércoles, pues en esos días llovería toda la jornada, pero a distintas intensidades, dejando 9,6 mm y 11 mm, respectivamente.

Para el jueves y viernes solo llovería en algunos momentos del día, lo que dejaría 1,8 mm y 5 mm respectivamente. 

En tanto, las precipitaciones se debilitarían para el sábado, jornada en la que caerían solo 0,5 mm.

