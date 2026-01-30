Tormentas eléctricas y hasta 20 mm de lluvia: Senapred actualiza alerta para Biobío y se advierte sobre posible remoción de masas

30 en. 2026 - 11:05 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senpared) actualizó la Alerta Temprana Preventiva para la región del Biobío, zona recientemente afectada por los incendios forestales.

Tormentas eléctricas y precipitaciones

Según detalló el organismo, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) mantiene actualmente una alarma por tormentas eléctricas con probabilidad de precipitaciones fuertes en un corto periodo de tiempo en el litoral, cordillera de la costa, valle, precordillera y cordillera de la región.

Asimismo, se emitió un aviso por precipitaciones normales a moderadas en el litoral y cordillera de la costa de la misma región.

En ambos casos, la advertencia se mantiene vigente desde la madrugada de este viernes 30 de enero y hasta la tarde de esta misma jornada, aunque las precipitaciones podrían extenderse hasta la mañana del sábado.

#SenapredBiobío Se actualiza Alerta Temprana Preventiva para la Región del Biobío por evento meteorológico.https://t.co/9c9Bw5zhS2 pic.twitter.com/4fMLQTGV4v — SENAPRED (@Senapred) January 30, 2026

Fuertes rachas de viento y lluvia

El fenómeno meteorológico traerá consigo también vientos y precipitaciones, cuyas cantidades varían por el sector de la región

Litoral: Entre 10 a 15 milímetros de agua el viernes; y vientos de entre 25 a 40 km/ el viernes y sábado.

Entre 10 a 15 milímetros de agua el viernes; y vientos de entre 25 a 40 km/ el viernes y sábado. Cordillera de la costa: Entre 10 a 15 milímetros de agua.

Entre 10 a 15 milímetros de agua. Valel longitudinal: Entre 5 a 10 milímetros de agua.

Entre 5 a 10 milímetros de agua. Precordillera: Entre 10 a 20 milímetros de agua.

Entre 10 a 20 milímetros de agua. Cordillera: Entre 15 a 25 milímetros de agua el viernes y 2 a 5 milímetros el sábado; y vientos de entre 25 a 40 km/ el viernes.

Asimismo, la isoterma 0 para este viernes será entre 3.900 a 4.700 metros, mientras que la cifra para el sábado será de entre 3.900 a 4.200.

Por otro lado, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), detalló que la posibilidad de remociones de masas, tales como flujo de detritos, aluviones, deslizamientos y/o caídas de rocas (derrumbes), es alta en el litoral y cordillera de la costa y baja en el valle longitudinal, precordillera y cordillera.

