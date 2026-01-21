Senapred solicita evacuar sector de Florida por incendios forestales

21 en. 2026 - 23:28 hrs.

¿Qué pasó?

La noche de este miércoles, Senapred solicitó evacuar un sector de la comuna de Florida, en la región de Biobío, a raíz de los incendios forestales que afectan a la zona y que amenazan con llegar a sectores poblados.

De acuerdo al organismo público, la medida está dirigida a quienes viven en el sector de Campo Lindo. Para reforzar la evacuación se activó mensajería SAE.

Desde la institución llamaron a actuar con calma y acatar las indicaciones de las autoridades y de los equipos de respuesta. Asimismo, recordaron siempre considerar a las mascotas.

Balance de incendios forestales

Senapred también entregó un balance de la emergencia en la zona centro-sur del país. Hasta las 22:00 horas, se contabilizaban 10 incendios activos en combate entre las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía.

Durante la jornada también se confirmó un nuevo fallecido, sumando un total de 21. La región de Biobío concentra la mayor cantidad de víctimas fatales, con 20, mientras que hay una en la región de Ñuble.

"El Servicio Médico Legal (SML) nos ha informado que, de las personas fallecidas, 11 ya se encuentran identificadas, y se han hecho a través de muestras de ADN y huella dactilar", señaló el ministro del Interior, Álvaro Elizalde.

Todo sobre Incendios forestales