Gobierno confirma nuevo fallecido por incendios forestales y aumentan a 21 las víctimas fatales

21 en. 2026 - 21:30 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, confirmó la noche de este miércoles un nuevo fallecido en el marco de los incendios forestales que afectan a la zona centro-sur del país, sumando un total de 21 víctimas fatales.

La mayoría de los fallecidos son de la región de Biobío

La información fue dada a conocer en el último balance que se hizo desde Senapred. "Tenemos que comenzar comentando una noticia triste, dolorosa. Se ha confirmado la muerte de una persona más en la región de Biobío", señaló.

El secretario de Estado indicó que de las 21 personas fallecidas, 20 pertenecen a la región de Biobío y una a la región de Ñuble.

"El Servicio Médico Legal (SML) nos ha informado que, de las personas fallecidas, 11 ya se encuentran identificadas, y se han hecho a través de muestras de ADN y huella dactilar", agregó.

En la ocasión, la autoridad reconoció el trabajo realizado por el Ministerio Público, la PDI, Carabineros y el SML. "Han estado recorriendo la zona en el marco de la búsqueda, sobre la base de las denuncias por presunta desgracia que se han realizado durante todos estos días", sostuvo.

Más de 20 mil damnificados y más de 800 casas destruidas

El ministro Elizalde continuó su balance informando que, de momento, van 544 personas albergadas, número que fluctúa durante el día. Asimismo, se han contabilizado 14 albergues operativos.

Por otro lado, hay 20.270 personas damnificadas y 817 viviendas destruidas.

