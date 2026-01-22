Incendios forestales: Senapred activa mensajería SAE y ordena evacuación en sector de Florida

22 en. 2026 - 17:11 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este jueves, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) ordenó la evacuación de un sector de la comuna de Florida, en la región del Biobío, debido a la ocurrencia de un incendio forestal.

Senapred ordena evacuación

"Por incendio forestal, Senapred solicita evacuar sector Quebrada de Riffo, en la comuna de Florida, región del Biobío; para reforzar la evacuación por parte de los organismos técnicos en terreno, Senapred activó mensajería SAE", detalló la entidad en sus redes sociales.

"Recuerda actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta. Durante la evacuación, no olvides considerar a tu mascota y sus necesidades", se agregó.

Incendios forestales en Chile

De acuerdo al último balance de Senapred, a nivel nacional se mantienen 19 incendios forestales en combate, otros 26 están controlados y cinco están extinguidos.

Hasta el momento, la emergencia ha dejado 21 personas fallecidas y 878 viviendas destruidas en Ñuble, Biobío y La Araucanía.

Por otro lado, el Presidente Gabriel Boric decretó dos días de duelo nacional para "honrar la memoria" de las víctimas fatales de esta tragedia.

