Trinidad Cerda se quiebra tras polémicos dichos transfóbicos de Patricia Maldonado: "Hay tanto dolor en estas historias"

Un tenso cruce de palabras han tenido Patricia Maldonado y Trinidad Cerda luego de que la opinóloga se lanzara en contra de la comunidad trans.

La situación se originó cuando en el programa "Tal Cual", de TV+, Maldonado dijo que "el que nació hombre y mujer, hasta el final", palabras que provocaron una reacción de la influencer y exGran Hermano, quien respondió que "esta señora me está cansando (...). Hace mucho rato. Un día me va a encontrar".

Pero lejos de que la situación terminara, Paty Maldonado respondió a las palabras de Trini Cerda, ocasión en la que también cuestionó su propia transición.

"Aparece un tipo que no tengo idea, porque no veo el reality, que dice 'ojalá me encuentre con esa mujer', pero lamento que el maní haya caído tan lejos y que haya salido hasta un mono. Yo no me he referido a él, no", dijo la panelista de espectáculos, entre otras palabras.

Trini Cerda comparte emotivo mensaje

A través de sus redes sociales, la influencer compartió un emotivo mensaje en el que agradeció el apoyo recibido, pero también sinceró que le han llegado mensajes de odio.

"(Quería) compartirles la cantidad de mensajes que he recibido de mamás de niñeces o adolescentes que me escriben dándome las gracias. Y también he recibido harto odio esta semana", dijo Trini Cerda.

Luego, visiblemente emocionada, expresó: "Hay tanto dolor en estas historias y jamás van a entenderlo".

Trini Cerda también reconoció que, debido al odio recibido, se ha sentido insegura de su transición, pero que se inspiró en una película para decirse a sí misma: "Yo soy suficiente y puedo con esto".

"Puedo seguir grabando mis videoclips, puedo seguir cantando y puedo seguir haciendo. Puedo seguir. Yo soy suficiente y me lo tengo que repetir hoy día mucho, mucho más que antes", finalizó la influencer.

