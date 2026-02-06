Emiten alerta meteorológica por tormentas eléctricas con precipitaciones aisladas en tres regiones de Chile

06 feb. 2026 - 16:22 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este viernes una alerta meteorológica por tormentas eléctricas que podrían afectar a tres regiones de la zona norte.

¿Dónde y cuándo se registrarían las tormentas eléctricas?

Según el organismo, las tormentas eléctricas se presentarían en la cordillera de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.

El fenómeno se desarrollaría desde la tarde hasta la noche de este viernes 6 de febrero, asociado a la condición sinóptica de Alta de Bolivia.

Paralelamente, la DMC advirtió sobre la posibilidad de que las tormentas eléctricas estén acompañadas de precipitaciones aisladas.

El mapa de las zonas afectadas por las tormentas eléctricas

A continuación, revisa el mapa del organismo que muestra el área donde se registrarían las tormentas eléctricas.

¿Qué significa una alerta meteorológica de la DMC?

La DMC emite alertas cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas".

"Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades, evite riesgos innecesarios", instaron desde el organismo.

