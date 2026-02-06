Caluroso fin de semana en Santiago y el resto de la zona central: Alejandro Sepúlveda adelanta hasta 38°C

06 feb. 2026 - 08:32 hrs.

¿Qué pasó?

El calor volvió con todo a la zona central, y este fin de semana se hará presente tanto en la Región Metropolitana como en otras regiones. Incluso, también alcanzará la zona norte de Chile.

El periodista especialista en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, afirmó que este sábado será el día más caluroso y que se podrían alcanzar temperaturas de hasta 38°C.

Calor en la zona central

"Esperamos en el centro de Santiago 33°C hoy (viernes), habrá sectores que van a rondar 35°C o 36°C. Ojo 37°C en la pampa del Tamarugal, al interior de Coquimbo también en sectores de 35°C o 36°C", sostuvo el comunicador.

"Los 30°C llegan más o menos hasta la región del Maule hoy. El tema es que a esto le sumamos el famoso 'surazo', que soplará especialmente en sectores de la costa", indicó, alertando que esto podría facilitar los incendios forestales.

Hasta 38°C

Sepúlveda aseguró que "el calor de hoy es el aperitivo, el plato de fondo se servirá mañana... Habrá sectores que van a rondar 38°C en la zona central y 34°C en el centro de Santiago".

La comuna de la Chepica es uno de los sectores en los que se alcanzarían los 38°C, mientras que zonas como Rancagua rondarían los 37°C.

"Mañana (sábado) es el peak de calor de la presente semana y de este evento en general en la zona norte y centro del país", indicó.

De hecho, afirmó que "podría ser" el día más caluroso del año.

