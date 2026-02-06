Viajar al Reino Unido ya no será igual: Este es el nuevo requisito que será obligatorio para los chilenos

06 feb. 2026 - 09:49 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio del Interior del Reino Unido confirmó que a partir del 25 de febrero los ciudadanos de 85 naciones, incluido Chile, deberán presentar una ETA (Autorización Electrónica de Viaje) para poder ingresar a ese país.

Si bien la ETA se ha implementado gradualmente desde finales de 2023, el período de gracia se termina oficialmente. Ya sea por turismo, un viaje de negocios, una visita familiar o hasta para hacer escala, este documento será obligatorio antes de viajar a territorio británico.

¿Qué es la ETA del Reino Unido?

La Electronic Travel Authorization (ETA) es un permiso especial que reemplaza a una visa y que permite viajar y estar en el Reino Unido por un plazo máximo de seis meses.

La nueva normativa es parte de la política "sin permiso, no se viaja", ya que será obligatorio presentar el documento antes de abordar un avión o cualquier medio de transporte que ingrese a cualquiera de los países de Reino Unido: Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte.

¿Cómo obtener la ETA y cuánto cuesta?

Como lo dice su nombre, la ETA es un documento que se debe obtener de forma online, —tal como la visa waiver de EEUU— a través de la aplicación oficial "UK ETA", que se debe descargar desde celulares. Está disponible en AppStore (iPhone) y Google Play (Android).

Si bien el trámite demora pocos minutos, se recomienda solicitar esta visa con al menos tres días de anticipación al vuelo. La autorización ETA se asociará digitalmente al pasaporte, por lo que no se emitirá ningún documento que deba mostrarse en el embarque o en el control fronterizo.

La ETA cuesta 16 libras, es decir, alrededor de $18 mil. Una vez que la obtienes, es válida por 2 años siempre que no cambies tu pasaporte.

Todo sobre Turismo