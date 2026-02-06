No se quedó callada: La defensa de Christell Rodríguez a su marido luego de que lo trataran de "cuma"

06 feb. 2026 - 10:37 hrs.

No se quedó callada y salió en defensa de su marido, Christell Rodríguez no quedó indiferentes a las críticas que recibió su marido a través de redes sociales, luego de que la artista compartiera una foto con él en Instagram.

Rodríguez aprovechó la plataforma para hacer una publicación con su esposo, donde se ve cómo ha evolucionado después de un año de haberse sometido a una cirugía bariátrica.

La cantante publicó varias imágenes donde anunciaba su aniversario número tres con su marido, mostrando un gran cambio físico.

Y si bien los dardos de los usuarios no apuntaron contra Christell, sí lo hicieron con la pareja de esta. "Se ve bien cuma el marido con ese color de pelo. Christell, tú eres bien decente educada, dile a tu marido que no se pinte el pelo, se ve muy cuma", fue uno de los comentarios.

La respuesta de Christell

Luego de las críticas, la cantante no tardó en defender a su marido, respondiendo el agresivo comentario.

"Amo su pelo, me encanta mi jack frost", respondió Christell Rodríguez haciendo referencia a un personaje de ficción de la película "El origen de los Guardianes".

