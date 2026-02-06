Suben las bebidas alcohólicas y la salud: IPC de enero varía un 0,4% e inflación baja 2,8% en un año

06 feb. 2026 - 09:26 hrs.

¿Qué pasó?

En enero de 2026, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) anotó una variación mensual de 0,4%, acumulando 0,4% en el año y 2,8% a doce meses. De esta manera, la inflación se ubicó dentro de las expectativas del mercado.

¿Cuáles son las divisiones con mayores bajas en el IPC de enero?

En diciembre de 2025, diez de las 13 divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice y tres presentaron incidencias negativas.

Entre las divisiones con aumentos en sus precios, destacaron bebidas alcohólicas y tabaco (3,1%) con 0,109 puntos porcentuales (pp.). Fueron cuatro de sus cinco clases las que anotaron alzas, siendo la más importante vinos (7,2%) y cervezas (2,4).

La división de salud también tuvo un ascenso (1,2%) con 0,102 pp. Subieron seis de sus siete clases, especialmente los servicios dentales (2,0%) y medicamentos (1,2%).

Por productos, antes que los vinos figuran los gastos comunes, que tuvieron un aumento mensual del 4,5%.

La división con mayor disminución

Transporte tuvo descensos en cuatro de sus 11 clases, destacando los combustibles para vehículos personales (-33%) y transporte aéreo de pasajeros (-11,8%).

