Trabajaba como guardia y le cayó una puerta de acero: La indemnizarán con millonaria cifra

06 feb. 2026 - 11:42 hrs.

¿Qué pasó?

El Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena, región de Coquimbo, condenó a dos empresas a pagar una millonaria indemnización a una mujer de 53 años que sufrío un grave accidente laboral cuando cumplía su turno como guardia de seguridad en una compañía de acero.

La trabajadora resultó con un 25% de incapacidad producto de las graves lesiones ocasionadas por la caída de una puerta de acero en el lugar donde desempeñaba sus funciones en mayo de 2022.

Condena

En el fallo, se dejó constancia que la trabajadora, en este caso demandante, no tenía ninguna responsabilidad en el accidente, ya que "manipuló la única puerta de acceso" y, por lo tanto, "necesariamente debía utilizarla, por lo que el accidente era inevitable encontrándose la puerta en mal estado".

Al respecto, el magistrado Cristián Álvarez Mercado explicó que "la puerta de acero que cayó sobre la demandante presentaba fallas estructurales, por lo que se estableció la responsabilidad tanto de la empresa para la cual prestaba servicios directamente y también para la empresa que prestaba servicios bajo régimen de subcontratación".

Además, el tribunal señaló que las dos empresas, Servicios en Materias Inherentes de Seguridad Privada Roxana Muñoz Godoy E.I.R.L. y Aceros del Norte SA, "vulneraron su deber de seguridad (...) al no proporcionar los elementos necesarios para garantizar la protección de la demandante".

En la misma línea, la Mutual de Seguridad informó que la afectada sufrió "un grado de incapacidad del 25%, derivada de una artodesis instrumentada T11-L1, dolor lumbar crónico post fractura, y a epicrisis hospitalaria".

En consecuencia, ambas empresas deberán pagar una indemnización reparatoria de lucro cesante de $7.300.000 y, adicionalmente, se estableció el pago de la suma de $15.000.000 como consecuencia de la reparación de daño moral.

