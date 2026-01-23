Por uso de cocina a leña: Amplían detención de acusado de iniciar incendio forestal en Penco

23 en. 2026 - 15:28 hrs.

¿Qué pasó?

Este viernes, se amplió la detención, hasta el próximo lunes 26 de enero, del hombre acusado de iniciar el incendio forestal que se registró el fin de semana pasado en Penco, región de Biobío.

Cabe señalar que la emergencia en la región ha dejado un total de 20 personas fallecidas, mientras que en el Ñuble se confirmó un muerto.

El control de detención

El imputado de 39 años, identificado con las iniciales C.A.L.M., habría manipulado un cocina aleña que se encontraba en la estado, lo que habría producido el inicio del fuego que se propagó hacia el bosque en el sector Trinitarias, dando inicio al incendio forestal.

Durante la audiencia, el fiscal Jorge Lorca explicó que el avance del fuego se produjo a través de pavesas, situación que fue verificada mediante registros audiovisuales aportados por una empresa forestal. Estos antecedentes permitieron vincular al imputado con los hechos que se investigan.

Orden de detención

En un comienzo, el acusado había quedado apercibido. Sin embargo, con la incorporación de nuevos antecedentes, el Ministerio Público solicitó una orden de arresto ante un eventual peligro de fuga, luego de que el hombre fuera visto junto a su pareja en la Ruta 172 portando bolsos.

La defensa del imputado pidió la nulidad procesal de dicha orden, solicitud que fue rechazada por el tribunal, que sostuvo que las investigaciones son dinámicas y que, en este caso, se produjo una mutación de antecedentes que justificaba la medida.

Ampliación de la detención

Ante este escenario, el fiscal Lorca solicitó ampliar la detención del imputado hasta el lunes, debido a diligencias que aún se encuentran en desarrollo. Entre ellas, se mencionó la búsqueda de cuerpos en la localidad de Lirquén, vinculada a las consecuencias del incendio.

Finalmente, el tribunal dio lugar a la ampliación de la aprehensión y fijó una nueva audiencia para el lunes 26 de enero, a las 12:00 horas, donde se revisará nuevamente la situación procesal del imputado.

Este artículo informa de un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que los organismos pertinentes lo determinen.

Todo sobre Incendios forestales