"Unidos por Ñuble y Biobío": Canales de la TV chilena realizarán transmisión solidaria para apoyar a damnificados en incendios

Los canales de televisión asociados en Anatel realizarán una transmisión especial en conjunto para apoyar y fomentar la donación a las personas damnificadas por los graves incendios que han afectado a las regiones de Ñuble y Biobío.

La iniciativa recibe el nombre de "Unidos por Ñuble y Biobío" y su objetivo será recaudar fondos para todas las familias y comunidades afectadas por la catástrofe.

¿Cuándo es la transmisión en conjunto?

La transmisión en conjunto de los canales nacionales, en la que también participará Mega, será este domingo 25 de enero entre las 18:00 y las 21:00 horas.

Los aportes que se reciban durante esta jornada solidaria irán en directo beneficio de las comunidades afectadas, a través del trabajo coordinado con Bomberos de Chile, Desafío Levantemos Chile, TECHO-Chile, Hogar de Cristo y Movidos x Chile.

"Expresamos nuestro más profundo apoyo y solidaridad con todas las familias que han sufrido las consecuencias de esta tragedia. La televisión chilena se une, una vez más, para acompañar, informar y movilizar al país, aportando a la reconstrucción y a levantar a Chile en sus momentos más duros", informó Anatel en el anuncio del evento.

