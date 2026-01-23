Dio emotiva entrevista en Mega: Hombre que perdió su casa en incendios recibió vivienda temporal por parte de su empresa

23 en. 2026 - 12:00 hrs.

¿Qué pasó?

El pasado lunes se viralizó el video de un hombre que aprovechó las cámaras de Mucho Gusto para avisar que no iba a poder llegar al trabajo, tras haber perdido su casa por los incendios forestales que afectaron a Punta de Parra, comuna de Tomé, región del Biobío.

"Quiero decirle a mi empresa que no voy a poder llegar. No tengo cómo, lo perdí todo, hasta el teléfono. Si me llaman, no tengo cómo comunicarme y explicar la situación en la que estoy en estos momentos... Lo que más me duele es perder a mis animales, a mi gato lo pillé muerto", dijo Luis en vivo por las pantallas de Mega.

Afortunadamente, desde su empresa, Valmar, respaldaron a Luis y llegaron hasta su hogar para entregarle su apoyo en este difícil momento. Y es que le dieron un hogar transitorio para que pueda vivir con su familia mientras trabajan en la reconstrucción de su casa.

Sus compañeros de trabajo lo ayudaron a instalar la nueva casa

Tal como lo prometió la empresa, le regalaron a Luis y a su pareja una pequeña casa temporal que cuenta con una cama, un comedor y sillas, un refrigerador y una cocina. Además, de un baño equipado con inodoro y lavamanos.

En su instalación participaron los compañeros de trabajo del hombre afectado, quienes lo ayudaron a contar "con un espacio habitable transitorio, que incluye baño y permite cubrir necesidades básicas, para que puedan estar con mayor tranquilidad mientras comienzan un proceso que sabemos puede demorar", dijeron desde la compañía.

"Don Luis es el caso más visible, pero no es el único. En el grupo Valmar hay más de una decena de trabajadores y familias afectadas por los incendios, y también los estamos acompañando", añadieron desde la empresa.

Así quedó la casa de Luis