Incluye a la ciudad de Santiago: Meteorología emite alerta por tormentas eléctricas en zonas de O'Higgins y la RM

31 en. 2026 - 21:15 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este sábado la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta por "tormentas eléctricas" para zonas de las regiones Metropolitana y de O'Higgins, incluido el sector donde se ubica la ciudad de Santiago.

De acuerdo al organismo, una alerta se emite cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas".

Alerta de tormentas eléctricas en Santiago

Debido a la "baja segregada", que ya ha dejado varios estragos en la capital, la DMC anunció que nuevas tormentas eléctricas podrían esperarse para la noche de este sábado 31 de enero.

Región Metropolitana

Valle.

Precordillera.

Cordillera.

Región de O'Higgins

Valle.

Precordillera.

Cordillera.

Las tormentas de esta tarde en la Región Metropolitana dejaron intensas lluvias y granizadas que provocaron aluviones e inundaciones en distintos puntos de Santiago.

Todo sobre Megatiempo