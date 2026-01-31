"De esta quebrada está saliendo un río": Intensas lluvias provocan aluviones en Farellones e inundaciones en Maipú

31 en. 2026 - 19:48 hrs.

¿Qué pasó?

La intensa tormenta de este sábado ha dejado afectaciones en diversas comunas de la Región Metropolitana, entre estas, aluviones en la zona precordillerana de Farellones e inundaciones en las calles de la comuna de Maipú.

Aluviones en Farellones

En el sector de Farellones, comuna de Lo Barnechea, las lluvias activaron diversas quebradas, por lo que el municipio pidió que los vecinos del sector no salgan de sus viviendas y no transiten por la Ruta G-21.

"Hacemos un llamado a la comunidad a no salir de sus casas debido a la activación de la Quebrada de Ñilhue y no transitar por la Ruta G-21, donde equipos de emergencia y seguridad están trabajando en ese sector. También se reportan inconvenientes en el sector de Huallalolén con el Cajón", publicaron en Instagram.

Por su parte, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) reportó preliminarmente "1 vivienda con daños en evaluación y 1 vehículo atrapado" en el sector del puente Nihue.

Inundaciones en Maipú

En el caso de la comuna de Maipú, al poniente de la ciudad, las intensas lluvias colapsaron varias calles del sector de Villa Los Héroes que quedaron completamente inundadas.

"Verdaderos bombazos y ni en el invierno se había visto así la calle; bastaron 5 minutos para colapsarla", publicó un vecino en sus redes sociales.

De acuerdo al relato de algunos vecinos a Radio Bío-Bío, sectores de El Abrazo también se encuentran anegados y el agua estaría ingresando a algunas viviendas a la altura de 4 Poniente con José Manuel Borgoño.

Por otro lado, en la intersección de Camino a Melipilla con 3 Poniente, el ya tristemente célebre canal Santa Marta se desbordó completamente por la gran cantidad de lluvia en corto período de tiempo.

Todo sobre Megatiempo