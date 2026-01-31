"Festival de truenos": Usuarios de redes sociales reportan intensa tormenta eléctrica en la Región Metropolitana

31 en. 2026 - 18:39 hrs.

¿Qué pasó?

Pasadas las 17:30 horas de este sábado, la tan anunciada tormenta eléctrica arribó finalmente a la Región Metropolitana, con varios usuarios de redes sociales reportando un "festival de truenos".

"Festival de truenos" en la Región Metropolitana

A través de X (Twitter), personas de Pirque, Puente Alto, Las Condes, La Reina e incluso Ñuñoa han señalado haber escuchado reiterados truenos. Además, reportaron rayos y relámpagos hacia la zona cordillerana.

Por otro lado, en diversos registros de video es posible escuchar los truenos que han sido acompañados por lluvias en sectores del Cajón del Maipo, Curacaví o Maipú.

Cabe destacar que la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) mantiene vigente un aviso de tormentas eléctricas en siete regiones de la zona central debido a una "baja segregada".

Revisa los registros

Todo sobre Megatiempo