"Probabilidad de precipitaciones fuertes": Meteorología emite alerta por tormentas eléctricas en zonas de dos regiones del norte
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
La tarde de este sábado, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta por "tormentas eléctricas" en zonas de dos regiones del país, anunciando además la "probabilidad de precipitaciones fuertes".
De acuerdo al organismo, una alerta se emite cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas".
Alerta por tormentas eléctricas
La DMC explicó que la alerta se origina en la "Alta de Bolivia", con una vigencia entre la tarde y la noche de este sábado 31 de enero en la precordillera y cordillera de las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá.Ir a la siguiente nota
Además, advirtió que las tormentas eléctricas estarían acompañadas de una "probabilidad de precipitaciones fuertes en un corto período de tiempo".
Aviso por probables tormentas para la misma zona
Meteorología también emitió un aviso por "probables tormentas eléctricas" para la misma zona antes mencionada; sin embargo, este tiene una vigencia hasta la noche del domingo 1 de febrero, las que se desarrollarían "preferentemente durante la tarde-noche, con precipitaciones aisladas".
Según la DMC, un aviso se emite cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".Busca aquí el pronóstico de tu localidad
Notas relacionadas
- Sistema frontal dejará tres días con vientos de hasta 70 km/h: Meteorología emite aviso para tres regiones
- Alejandro Sepúlveda adelanta lluvia "más tradicional" para zonas afectadas por incendios
- No solo lloverá este viernes en Concepción: Pronostican tres días de lluvia la próxima semana con hasta 22 mm diarios