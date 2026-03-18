Los detalles del oficio que solicita con "urgencia" recortar recursos en las reparticiones de Gobierno

18 mar. 2026 - 13:06 hrs.

Este viernes las alertas económicas del Gobierno llegaron a 274 reparticiones públicas.

“El programa de Gobierno del Presidente José Antonio Kast contempla la recuperación del equilibrio fiscal dentro del periodo de Gobierno. Es por lo tanto, un compromiso y mandato el recuperar el equilibrio de las cuentas fiscales”.

A través de un oficio entregado a cada oficina de partes, el Ministerio de Hacienda dio la instrucción de iniciar los recortes necesarios para ajustar las arcas. Este viernes será la hora de la rendición de cuentas de cada uno de los ministerios, subsecretarías y otras entidades quienes deberán entregar un listado de prioridades y posibles adaptaciones, “sin tocar las ayudas sociales”.

Se trata del plan de ajuste fiscal liderado por el ministro Jorge Quiroz, cuya primera fase se llevará a cabo durante el mes de marzo de 2026. Fuentes de La Moneda, aseguran que esta petición ha puesto en aprietos a más de un ministerio porque “no considera la realidad económica y presupuestaria para manejar cada cartera”.

Este contempla reducciones de gasto provenientes de tres fuentes: “el combate a los abusos y las malas prácticas, mayor eficiencia del gasto y austeridad fiscal”.

Cuáles son los puntos de este ajuste al cinturón interno

“La primera fase de este trabajo contempla una reducción en el límite de gasto definido para el 2026 de USD 3.000 millones, en adición a lo recientemente informado por el Ministerio de Hacienda en cuanto a reducir el gasto bruto en USD 800 millones”.

El ajuste tiene como carácter permanente. En consecuencia, su análisis deberá considerar tanto el efecto en el año, como sus efectos en el mediano plazo”.

La gestión para que el ajuste presupuestario se traduzca en una reducción efectiva del gasto público es responsabilidad de cada ministerio, subsecretaría y servicio, sin perjuicio que la función del seguimiento y asesoramiento esté radicada en la Dirección de Presupuestos.