Realizarán prospecciones arqueológicas en derrumbado Mercado Central de Talca: Estas son las razones

18 mar. 2026 - 13:27 hrs.

¿Qué pasó?

El Mercado Central de Talca, en la región del Maule, será restaurado por la consultora GMC Ambiental, que se encargará de los trabajos. Pero antes, será necesario hacer prospecciones arqueológicas en el suelo del lugar.

Esta propuesta fue aprobada por unanimidad en la última sesión del concejo municipal, lo que muestra el interés por avanzar en la restauración del mercado, que quedó destruido tras el terremoto de 2010.

Las razones de las prospecciones arqueológicas

Según Diario Talca, estas prospecciones cumplen con la Ley de Monumentos Nacionales y ayudarán a definir medidas para mitigar daños, rescatar y conservar el sitio.

El alcalde de Talca, Juan Carlos Díaz, comenta que, aunque hay otras prioridades como la seguridad, la salud y la educación, “creemos muy importante también dar este paso para de alguna manera avanzar también en el financiamiento”.

Se espera que las prospecciones se realicen este año y que sus resultados ayuden a dar más claridad a la empresa que luego realizará la reconstrucción del Mercado Central, que, además del terremoto, sufrió varios incendios.

El alcalde explica que estas prospecciones permitirán anticipar problemas y reducir la incertidumbre, ya que las empresas tendrán claro qué encontraron y contarán con la aprobación del Consejo de Monumentos.

¿Qué se podría hallar?

Sobre lo que se podría descubrir, señala que en la Plaza Cienfuegos, donde están las Escuelas Concentradas, al construir estacionamientos subterráneos aparecieron acueductos: “Yo desconozco si podrá haber otro tipo de elementos ahí con carácter patrimonial y por eso se van a hacer estas prospecciones en al menos un 5 o 10% de la superficie del Mercado Central”.

Alejandro Morales, director del Museo O’Higginiano y de Bellas Artes de Talca, que ha investigado y publicado libros sobre el tema, dice que probablemente se encontrarán restos de cerámica, madera y otros materiales que reflejan las distintas etapas históricas del mercado, que comenzó en 1835 como Mercado de Abastos.

“También seguramente se van a encontrar acequias coloniales, acueductos republicanos como los que se han encontrado en el centro de Talca. Tenemos un plano de 1904 donde aparecen distintos afluentes que recorren el centro y el subterráneo del perímetro urbano del casco histórico de la ciudad y que dan cuenta de este sistema de irrigación que siempre ha tenido en forma natural el centro de Talca”, advierte.

La empresa encargada tendrá 240 días corridos para ejecutar el proyecto desde la firma del contrato, y después un plazo adicional de 360 días para entregar el informe final.