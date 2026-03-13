Accidente en Ruta 5 Sur: Al menos seis lesionados deja choque de bus con camión de carga en Talca

13 mar. 2026 - 06:35 hrs.

¿Qué pasó?

Al menos seis personas resultaron lesionadas en un accidente de tránsito registrado la madrugada de este viernes en la Ruta 5 Sur, específicamente en la ciudad de Talca, región del Maule.

Bus chocó un camión por la parte trasera

De acuerdo a información preliminar, el siniestro vial se produjo en el kilómetro 254, a la altura de Varoli, y fue protagonizado por un bus interprovincial con pasajeros y un camión de alto tonelaje.

La colisión se habría originado luego que el bus, por razones que se investigan, impactara al camión por la parte posterior. El primer vehículo venía desde Santiago y pertenece a la empresa Traveltur.

Al lugar llegó el Cuerpo de Bomberos de la comuna para trabajar en la emergencia, correspondiente principalmente al auxilio de la víctimas.

Pese a su gravedad, no se registraron víctimas fatales en el accidente. De momento, se han reportado seis personas lesionadas de diversa consideración, quienes fueron trasladadas hasta el Hospital Regional de Talca.