Nuevo accidente en Barrio Matta: Auto fue chocado por furgón y terminó arriba de la vereda en centro de Santiago

12 mar. 2026 - 07:30 hrs.

¿Qué pasó?

Un nuevo accidente de tránsito se registró la mañana de este jueves en Barrio Matta, en el centro de Santiago, luego que, por motivos que se investigan, dos vehículos chocaran.

¿Qué se sabe del accidente en Barrio Matta?

El hecho ocurrió pasadas las 04:30 horas en la intersección de las avenidas Matta con calle Madrid, lugar en donde un automóvil fue impactado en el costado por una van.

Producto de la colisión, el primer vehículo quedó arriba de una vereda, con evidentes daños. Afortunadamente, ninguno de los ocupantes involucrados resultaron heridos.

Desde TransporteInforma comunicaron que existe restricción de pistas, por lo que se hizo un llamado a la precaución. Personal de Carabineros se encuentra en el lugar.

Cabe destacar que el pasado lunes se registraron tres accidentes de tránsito en ese mismo barrio. Incluso, el conductor de una motocicleta resultó fallecido en uno de los siniestros.