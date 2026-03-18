Este miércoles inicia el paro indefinido de micros en la región de Valparaíso: Revisa las comunas afectadas

18 mar. 2026 - 10:22 hrs.

¿Qué pasó?

A contar de este miércoles, conductores de la empresa Sol del Pacífico iniciarán un paro indefinido de sus servicios en la zona costa de la región de Valparaíso.

La medida fue comunicada por el Sindicato N°1 de la empresa, tras no alcanzar un acuerdo con el directorio, lo que derivó en la suspensión total de los recorridos en el sector.

Comunas afectadas

La paralización impactará directamente a usuarios de comunas como Zapallar, Papudo, Puchuncaví y La Ligua, además de otros sectores donde opera la empresa.

También se verán interrumpidos los recorridos hacia Viña del Mar y Valparaíso, lo que afecta los desplazamientos habituales de personas por motivos laborales, educacionales y personales.

Según consignó BiobioChile, el presidente de la Federación de Conductores del Gran Valparaíso, Luis Torres, indicó que “para todo lo que es La Ligua, Cabildo y Quillota-Calera. Es efectivo lo que se ha anunciado. También tuve información de que es por causa de que les cambiaron un recorrido”.

Origen del conflicto

Uno de los principales puntos de conflicto es la implementación del nuevo recorrido Vía Catapilco (Valle Alegre), el que, según los trabajadores, afecta tanto sus condiciones laborales como el servicio que entregan.

A esto se suman otras demandas relacionadas con el funcionamiento interno de la empresa y las condiciones de trabajo de los conductores.

Reclamos del sindicato

Desde el sindicato del sector costa Ligua-Cabildo sostienen que no se logró avanzar en soluciones concretas pese a las conversaciones sostenidas con la empresa.

En esa línea, su presidente, Juan Ibáñez, afirmó que “esta situación impacta directamente al bolsillo”.

Además, acusan la no cancelación de bonos correspondientes a estudiantes y adultos mayores, junto con la falta de contrato de una parte importante de los conductores de la flota.

Paralización sin plazo definido

Los trabajadores señalaron que la movilización se mantendrá de forma indefinida hasta alcanzar un acuerdo con la empresa.

Junto con ello, manifestaron que lamentan los efectos que esta medida pueda generar en la comunidad, especialmente considerando la dependencia del transporte público en los sectores afectados.