Metro de Santiago informa cierre de estaciones en la Línea 1: Revisa el estado de la red

13 mar. 2026 - 15:37 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este viernes, el Metro de Santiago informó sobre el cierre de dos estaciones en la Línea 1, por lo que el servicio solo está disponible entre San Pablo y Manquehue.

Metro cierra estaciones de la Línea 1

"Por persona en la vía, L1 solo está disponible entre San Pablo y Manquehue", informó el tren subterráneo en sus redes sociales.

Debido a esta emergencia, las estaciones de Línea 1 que se encuentran sin funcionamiento son Hernando de Magallanes y Los Domínicos.

Con la suspensión, Red Movilidad activó los buses "Apoyo Metro" que funcionarán en bucle entre Los Dominicos y Manquehue. Además, se reforzaron los recorridos 401-407-421-C02.

¿Qué hacer en caso de una emergencia en el Metro?

Ante cualquier emergencia en el Metro de Santiago, debes contactar al 1411 e indicar la ubicación. Si eres víctima o testigo de acoso, el número a contactar es el 1488. También puedes comunicarte con personal de Metro desde los intercomunicadores ubicados en trenes, ascensores y escaleras mecánicas.

En caso de evacuación, mantén la calma y sigue las instrucciones del personal. No corras y, si puedes, ayuda a menores y pasajeros con problemas de movilidad a descender del tren.

Revisa más instrucciones sobre cómo actuar en caso de emergencia o problemas de salud pinchando acá.

Todo sobre Metro de Santiago