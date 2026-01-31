Tormenta deja intensas lluvias y fuertes granizadas en diversas comunas de Santiago
¿Qué pasó?
La tarde de este sábado la ciudad de Santiago se ha visto afectada por una tormenta debido a una "baja segregada", la cual ha dejado intensas lluvias y fuertes granizadas en diferentes comunas de la capital.
En varios registros de redes sociales es posible apreciar los granizos de gran tamaño en comunas como Maipú, Vitacura, Las Condes o Lo Barnechea.
Cabe destacar que la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) mantiene vigente un aviso de tormentas eléctricas en siete regiones de la zona central.
Revisa los registros de las granizadas
