Tormenta deja intensas lluvias y fuertes granizadas en diversas comunas de Santiago

31 en. 2026 - 19:17 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este sábado la ciudad de Santiago se ha visto afectada por una tormenta debido a una "baja segregada", la cual ha dejado intensas lluvias y fuertes granizadas en diferentes comunas de la capital.

En varios registros de redes sociales es posible apreciar los granizos de gran tamaño en comunas como Maipú, Vitacura, Las Condes o Lo Barnechea.

Cabe destacar que la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) mantiene vigente un aviso de tormentas eléctricas en siete regiones de la zona central.

Revisa los registros de las granizadas

