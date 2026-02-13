Gran incendio afecta a supermercado en Machalí

13 feb. 2026 - 16:31 hrs.

¿Qué pasó?

En la tarde de este viernes, un incendio de gran magnitud se registró en el supermercado El Trébol, en la comuna de Machalí, región de O'Higgins.

Específicamente, la estructura afectada se encuentra ubicada en avenida San Juan con Recreo, hasta donde llegó personal de emergencia.

¿Qué se sabe del incendio?

Fue alrededor de las 13:30 horas que comenzó el incendio, provocando una gran columna de humo que puede ser vista desde distintos puntos de la ciudad.

Hasta el momento, no se han informado las circusntancias en que se originó la emergencia ni se han reportado personas lesionadas.

Trabajos en el lugar

Hasta el lugar se trasladaron voluntarios de Bomberos, quienes trabajan en controlar la propagación del fuego.

Debido al complejo escenario, el recinto comercial debió ser evacuado, procedimiento que habría sido llevado con éxito.